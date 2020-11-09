Москва, 9 ноября 2020, 20:04 — REGNUM Только мирным путём можно урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила 9 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Эха Москвы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Москве создать совместную рабочую группу Карабаху.
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