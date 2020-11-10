Москва, , 09:08 — REGNUM Подписание президентом России Владимиром Путиным закона о запрете членам Совета безопасности России иметь зарубежные счета вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 9 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Это жалкая попытка пустить пыль в глаза наивным людям нашей страны. Сделать вид, что мы типа боремся с вывозом капиталов за границу. Как будто эти члены Совбеза не смогут переводить всё на счета своих родственников», — пишет Александр Б.

Многие комментаторы пришли к выводу, что данный закон, на самом деле, ничего не меняет. По их видению, члены Совбезы знаю иные лазейки, чтобы перевести денежные средства за рубеж. К примеру, уверены граждане, они это делают с использованием своих родственников.

«А недвижимость им там можно иметь? А счета их родственникам? Ну и кстати, родственникам тоже ничего не запрещено иметь за рубежом», — отметил пользователь Виталий.

Некоторые пользователи считают, что данный закон будет проигнорирован многими высокопоставленными членами Совбеза. Способов давления на них со стороны Путина, считают люди, не хватит, чтобы остановить их желание получить счета в других странах.

«Сказать можно что угодно, но кто будет выполнять эти указы, когда в нашем правительстве не найдётся чиновника, у которого нет за рубежом недвижимости и вкладов в банках. Интересно посмотреть, что он будет делать с нашими чиновниками? Однозначно, опять начнёт тусовать их с одного места на другое», — написал Алевтина Г.

Тем не менее, ряд комментаторов однозначно поддержал решение президента России по данному вопросу. Более того, они призвали Путина не останавливаться только на членах Совбеза, а ввести такие же ограничения для всех чиновников в Российской Федерации.

«Ну лидеру зелёный свет, не надо останавливаться!!! Включить в этот список депутатов ГД, всех министров, директоров госкорпораций и олигархов, которые владеют монополиями. Пусть возвращают из-за бугра и вкладывают деньги в Россию, раз здесь хотят жить», — поделился мнением Олег Е.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности России иметь зарубежные счета.