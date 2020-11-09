Париж, , 20:07 — REGNUM Глава Социалистической партии Франции Оливье Фор выразил сожаление по поводу выдвижения кандидатуры лидера крайне левой партии «Непокоренная Франции» Жан-Люка Меланшона для участия в президентских выборах 2022 года во Франции.

Выступая на телеканале LCI в понедельник, 9 ноября, Фор с сожалением отметил, что «эгоистичные амбиции» Меланшона «угрожают объединению» левых сил на президентских выборах 2022 года Франции, которого упорно добивается лидер социалистов.

«Если левые и зеленые хотят выиграть, они должны объединиться», — заявил Фор. «Все те, кто по собственным мотивам, по личной инициативе удовлетворяют свои эгоистичные амбиции, угрожают этому возможному объединению. В конце концов, это означает, что они дают дорогу [президенту Франции] Эммануэлю Макрону», — пояснил он.

Напомним, 9 ноября Меланшон объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах президента Франции в 2022 году. Он также добавил, что откажется от участия в гонке в случае, если его поддержат менее 150 тысяч человек.

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