Баку, , 19:58 — REGNUM Азербайджанские войска заняли еще 48 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, сообщил 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

«Азербайджанская армия освободила от оккупации восемь сел Ходжавендского, три села Ходжалинского, десять сел Физулинского, три села, один поселок и восемь высот Зангиланского района, восемь сел Джебралильского, 12 сел Губадлинского и три села Лачинского района», — написал Алиев.

Стоит отметить, что через Лачинский район проходит главная транспортная артерия, связывающая Нагорный Карабах с Арменией.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. 9 ноября пресс-секретарь президента НКР сообщил об утрате контроля над ключевым городом Шуши.

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