Киев, , 19:56 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом 9 ноября сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук во время одного из мероприятий.

«Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном», — сказала Верещук.

Каких-то дополнительных подробностей депутат не сообщила.

Министерство финансов также пока не комментирует информацию о заболевании главы ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что положительные тесты на коронавирус получили президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.