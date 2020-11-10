Москва, , 09:01 — REGNUM Мнение политолога Малека Дудакова о том, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы столкнется с «потенциально катастрофической ситуацией», вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 9 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Главная проблема для него, это вспомнить, кто он такой, и что он делает в Белом доме», — шутит пользователь под псевдонимом Белый.

Многие комментаторы отметили, что вероятной проблемой президентства Байдена может стать его здоровье. Пользователи уверены, что политику скоро исполнится 78 лет, что является опасным возрастом.

«Только не показывайте ему ядерную кнопку, а то нажмёт вместо вызова секретаря», — написал пользователь Валерий.

Другие оказались уверены, что первым делом Байден полезет во внешнюю политику и в особенности на Украину. Люди считают, что таким образом он продолжит усиление давления на Российскую Федерацию.

«Ну судя по тому, как Байден вел себя на Украине, будучи вице-президентом, то он дел натворит дай боже. Начнет сейчас заниматься внешними проблемами. Внутренних же нет. Кого-то он мне напоминает», — пишет пользователь Stav.City.

Некоторые пользователи предположили, что Байдену придётся нелегко в ситуации, когда его предшественником был Дональд Трамп. Решения скандального президента придётся подвергнуть сильному пересмотру, уверены люди.

«Трамп натворил проблем. Байдену будет тяжело. Но он последовательный политик — выйдет из сложившийся ситуации с блеском», — считает пользователь под псевдонимом «Всегда на позитиве».

Нашлись и те, кто напомнил, что в США продолжается народный протест против проявления расизма в стране. Данный фактор также может стать серьёзной проблемой для Байдена в случае, если он займёт президентское кресло.

«Это заслужила сама Америка! Не удивлюсь, если начнется отделение … штатов на волне протестов», — поделился мнением пользователь Сергей.

Напомним, 9 ноября политолог Малек Дудаков заявил о том, что кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы столкнется с «потенциально катастрофической ситуацией».