Москва, , 19:50 — REGNUM Российский вертолёт Ми-24, сбитый в воздушном пространстве Армении, был атакован с земли из ПЗРК, сообщили 9 ноября в Миноброны РФ.

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По данным российской стороны, в результате этой атаки погибли два члена экипажа, один раненый «эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Ми-24 сбит на границе с Азербайджаном в 17:30 мск. Вертолёт упал в горах на территории Армении.

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