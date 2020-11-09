Киев, , 19:44 — REGNUM Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян (занимал должность в правительстве Гройсмана при президентстве Петра Порошенко) заявил, что нынешняя власть предлагала ему «перспективную» должность, но с условием прекращения критики в адрес президента Зеленского.

Об этом Омелян сообщил сегодня, 9 ноября, через социальные сети.

«В течение первой недели, как мне вручили подозрение, мне было предложена очень неплохая и перспективная должность с прекрасным, как для меня, финансовым обеспечением», — заявил бывший министр, но не стал конкретизировать, какая должность ему предлагалась.

В пакете с должностью шло предложение прекратить политическое преследование правоохранительных органов, если он перестанет критиковать самого Зеленского и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, заявил Омелян.

«Предложение я отклонил, дело пошло в ход. И снова я единственный бывший министр, дело которого рассматривает суд», — прокомментировал экс-министр.

ИА REGNUM напоминает, что Омеляна обвиняют внезаконности установления скидки в 20% на портовые тарифы и сборы в 2018 году, что привело к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн. Сам бывший министр считает свое решение правильным и отмечает, что именно уменьшение тарифов привело к росту перевалки грузов в 2018 г. на несколько процентов, а в 2019 году — почти на 20%.