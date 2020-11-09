Киев, , 19:33 — REGNUM Разгром правящей партии «Слуга народа» на местных выборах можно сравнить с таким историческим явлением как «Пражская дефенестрация», заявил в своем комментарии украинский социолог, доктор социологических наук Павел Кутуев.

Эксперт отмечает, что в чешской политической истории трижды происходило явление под названием «Пражская дефенестрация».

«Дважды в XVI веке и ещё раз в 1618 году пражские горожане и их представители в городском совете выбрасывали из окон ратуши представителей императора Священной Римской империи германской нации (чешские земли были частью этого государственного образования, ликвидированного Наполеоном в 1806 году), которые посягали как бы мы сейчас сказали — на их гражданские права», — приводит пример автор.

Он считает, что нечто подобное случилось и на местных выборах 25 октября на Украине — то есть избиратели фактически дали расчёт своим нерадивым слугам в лице правящей партии «Слуга народа».

По словам Кутуева, главный политический результат местных выборов — это электоральное уничтожение «слуг» и победа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Первое и главное — это фактическое электоральное уничтожение «слуг» (или, говоря языком политической традиции граждан Праги — выбрасывание нерадивых «Слуг» из окон местных советов) на политическом поле Юго-Востока Украины. И безусловным победителем здесь является партия Виктора Медведчука ОПЗЖ. Именно фракции ОПЗЖ в многочисленных местных советах либо получат большинство, либо станут фундаментом для формирования коалиций», — констатировал социолог.

Кутуев напомнил, что многие украинцы голосовали за Зеленского и его партию, потому что поверили, будто они являются антисистемной силой.

«В чем причины такого электорального «выбрасывания» слуг из местных советов на Юго-Востоке? Таковых факторов фиаско правящей — подчеркну, правящей! — партии достаточно много. И большая часть их является следствием действий (а чаще — бездействия) самих «слуг». Во время предыдущего — президентско-парламентского — избирательного цикла — украинские избиратели решили довериться эмоциям и поддержать новичков-аутсайдеров в лице Зеленского и его спутников, которым удалось создать себе имидж антисистемой силы», — отметил специалист.

Однако, констатировал Кутуев, за время своего правления Владимир Зеленский и «слуги народа» продемонстрировали, что на самом деле являются продолжателями курса Петра Порошенко, чем вызвали массовое разочарование.

«И местные выборы это ярко продемонстрировали — ОПЗЖ Виктора Медведчука устроила «слугам» самую настоящую Пражскую дефенестрацию на Юго-Востоке Украины», — заключил доктор социологических наук Павел Кутуев.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине до сих продолжают подводить итоги местных выборов, которые состоялись в стране еще 25 октября. По предварительным данным, в большинстве советов «Слуга народа» заняла лишь 4−5 место со средним результатом в 10%. Впрочем, есть регионы, где собрать даже столько голосов для партии власти оказалось непосильной задачей.