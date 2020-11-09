Ереван, 9 ноября 2020, 19:26 — REGNUM На территории Армении упал сбитый российский вертолет, сообщает 9 ноября агентство Sputnik Армения со ссылкой на неназванный источник в российский силовых структурах.

Российский военный вертолёт
Российский военный вертолёт
Igor Dvurekov

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

Агентство утверждает, что российский вертолет был сбит со стороны Нахичеванской автономной Республики, входящей в состав Азербайджана. Вертолет упал на территории Армении.

Подробности пока уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Армении и Азербайджана для предотвращения прямого военного столкновения между ними развернуты подразделения российских пограничников.

Напомним, с 27 декабря Азербайджан проводит наступательную военную операцию против Нагорно-Карабахской Республики (НКР), которую поддерживает Армения. При этом Ереван так и не признал НКР.

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