Коломбэ-ле-Дёз-Эглиз, , 19:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память бывшего лидера государства и главы французского Сопротивления в годы Второй мировой войны Шарля де Голля. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Reuters.

Шарль де Голль

В день 50-ой годовщины смерти генерала де Голля, скончавшегося 9 ноября 1970 года в возрасте 79 лет, Эммануэль Макрон в сопровождении своей супруги Брижит Макрон отправился в коммуну Коломбэ-ле-Дёз-Эглиз департамента Верхняя Марна, где находится могила выдающегося государственного деятеля.

По итогам мероприятия нынешний президент Франции написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter: «Устойчивость и упорство. Эти качества воплощал собой Шарль де Голль, озабоченный судьбой Франции как в трудные, так и в победные моменты ее истории. Это и есть наследие Франции».

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