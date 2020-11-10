Москва, , 08:47 — REGNUM Намерение президента России Владимира Путина поздравить нового американского лидера с избранием после опубликования итогов выборов и официального объявления вызвало споры в сети. Граждане оставили свои комментарии 9 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Дак, а с чем его поздравлять? Коллегия выборщиков то ещё ничего не сказала, а на выборах за ней последнее слово», — считает пользователь под псевдонимом «Чумной Доктор».

«С чем сейчас поздравлять Байдена, если ещё нет официального оповещения, кто победил на выборах? Правильно, что Кремль никого не поздравляет. Да и вообще. Не нуждается Америка в наших поздравлениях», — написал пользователь под псевдонимом «Мамочка».

Некоторые пользователи считают, что результаты выборов президента США далеки от своего финального этапа. Комментаторы считают, что итоги могут оказаться крайне удивительными и неожиданными.

«Рановато. Может оказаться, что Дональд победил. Вот когда Ротшильды с Рокфеллерами решат, кто будет президентом, тогда, возможно, и поздравит», — пишет Владимир Л.

Отдельные граждане пришли к выводу, что в случае, если на выборах всё-таки победит Байден, то ему совершенно будут ни к чему поздравления со стороны президента России. Они уверены, что кандидат от Демократической партии США настроен агрессивно по отношению к Российской Федерации.

«Путин для Байдена — ругательное слово. Так что поздравит — не поздравит, ничего от этого не изменится. Всё будет только жёстче и хуже. А народу порекомендуют ещё потуже затянуть пояса, на фоне очередных санкций», — поделился мнением пользователь Джон С.

Нашлись и те, кто согласился с решением Путина поздравить победителя независимо от того, кто им станет. По их мнению, также правильно и то, что лидер России ждёт официальных итогов выборной гонки, чтобы не спешить поздравлять лишь вероятного победителя.

«Путин правильно делает. Байден сам себя объявил президентом. Трамп сам себя объявил президентом. Страны поздравили того, кто им больше нравится. А Путин ждёт документы, отчёт о выборах в США. Путину не нужны — нравится не нравится. Путин поздравит того, кого народ США избрал большинством голосов. А это покажут официально по документам из США», — пишет пользователь под псевдонимом «Лента».

Напомним, 9 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин поздравит нового американского лидера с избранием после опубликования итогов выборов и официального объявления.