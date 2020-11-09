Париж, , 19:28 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил столицу Египта город Каир и в присутствии лидеров государства выразил «глубочайшее уважение» французского правительства к исламской религии. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщает Reuters.

В условиях напряженности между Францией и мусульманскими странами после того, как президент Пятой Республики Эммануэль Макрон оправдал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, глава французского МИД встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

В ходе визита Ле Дриан заявил, что «антифранцузская кампания» в мусульманском мире началась из-за неправильного истолкования слов Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда и об исламе в целом.

«Наш главный принцип — это глубочайшее уважение к исламской религии. Я также хочу сказать, что мусульмане являются полноправными представителями французского общества», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона.

Манифестанты обвиняют президента Франции в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.

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