Ереван, , 19:10 — REGNUM Представители 17 политических партий Армении подписали письмо с требованием отставки правительства во главе с Пашиняном, сообщает 9 ноября Sputnik Армения.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

В совместном заявлении указано, что причиной этого требования являются события в Карабахе и неспособность действующего кабмина справиться с вызовами, которые предъявляет ситуация.

С целью «избежать безвозвратных потерь» политические партии требуют добровольного и мирного ухода Пашиняна и его правительства, а также срочного формирования правительства, способного переломить ситуацию.

Письмо с требованием отставки правительства Пашиняна подписано представителями партий «Процветающая Армения», «Свобода», «Национальная безопасность», «Одна Армения», «Национальная повестка», «Национальный демократический союз», «Национальное согласие», «Альянс», «Демократическая альтернатива», «Еркир Цирани», АРФ «Дашнакцутюн», «Солидарность», «Национальный либеральный союз Армении», Республиканская партия Армении, «Христианско-демократический союз Армении», «Отечество», «Союз Конституционное право».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Карабахе заявили об утрате контроля над ключевым городом Шуши, расположенным в 11 км от столицы НКР Степанакерта.

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