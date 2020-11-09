Москва, , 19:07 — REGNUM ЛДПР намерена поддержать четырех кандидатов на руководящие должности в министерствах, при голосовании еще по двум кандидатам, предложенным премьер-министром Михаилом Мишустиным, депутаты фракции воздержатся. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом сообщил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

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"Мы задали все необходимые вопросы и приняли решение, о котором можем сейчас сказать… Мы окончательно утром примем решение, видимо, по двум кандидатурам воздержимся, по четырем поддержим», — отметил Жириновский.

Парламентарии 10 ноября обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова и главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.

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