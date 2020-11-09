9 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Ариф Асалыоглу, , 18:36 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Реджеп Тайип Эрдоган проводит в Турции свою политику иногда в роли вождя Партии справедливости и развития, иногда в роли президента страны. В последние месяцы целью его атак оказался Запад. Иногда он делает и резкие выпады в сторону России.

Эрдоган как глава ПСР выступал на партийных съездах в провинциях Кайсери и Малатья. По его заявлениям стало ясно, какую политику он будет проводить в ближайшее время. Эрдоган заявил, что будет бороться не только с Европой, но с США, а также и с Россией, если это будет необходимо. Если проанализировать локации, где он произносит свои речи, и используемые им приемы, становится ясно: Эрдоган рассматривает возможность привлечения националистически-консервативного избирателя. Причины тому очевидны. Все результаты опросов, проведенных с сентября, выглядят удручающе. Озер Сенджар, генеральный директор исследовательской компании Metropoll, отметил, что в октябре процент поддержки ПСР упал до 28,5% и может снизиться до 24%. Сенджар заявил, что партии власти очень трудно будет вернуть голоса без улучшения экономической ситуации. «Мы никогда не видели, чтобы одобрение ПСР было ниже 30%», — подчеркнул социолог.

Эрдоган пытается предотвратить кризис, используя конфликтный способ ведения внешней политики во внутренних делах. Потому что у него не осталось иных инструментов, которыми можно было бы воспользоваться. Даже по данным государственной статистики заметно, что страна находится в бедственном положении. Экономика близка к банкротству. Внешние долги, которые постоянно переносили на будущее, превратились в непосильное бремя, которое страна не может нести. Инфляция достигла 14%, а доллар перевалил за 8,50 лиры. Дистанционное обучение обернулось полным фиаско. Оказалось, что национальная инфраструктура интернета очень отсталая. Другими словами, во время пандемии коронавируса стало очевидно, что Турция не развита во многих вопросах. Эпидемия открыла нам то, что мы — бедные граждане страны, которая лишь кажется богатой.

Очевидно, что к катастрофе привел переход с парламентской системы на президентскую. Эрдоган и правительство пытаются вернуть все назад, но им непонятно, как этот реверс объяснить народу. Министр финансов Турции Берат Албайрак, он же зять Эрдогана, который до вчерашнего дня опустошал резервы Центрального банка, чтобы сохранить стабильность лиры, изменил свою политику и пошел на повышение курса доллара. А что делает оппозиция?

Глава «Хорошей партии» Мерал Акшенер путешествует из провинции в провинцию. Она лично встречается с предпринимателями (ее рейтинг составил 16%). Председатель Партии демократии и прогресса (Deva) Али Бабаджан решительно критикует политику ПСР на региональных съездах своей партии. Ахмет Давутоглу, бывший соратник Эрдогана, тоже не молчит. Давутоглу до недавнего времени был ведущим членом ПСР, и его слова воспринимаются серьезно. Демократическая партия народов (ДПН) и союзные ей курдские группировки выставлены «самыми опасными». 18 депутатов от ДПН были освобождены от занимаемых должностей. В примерно 80 муниципалитетов, которые контролировала партия, назначили правительственных уполномоченных.

Эрдоган начал использовать тактику лидеров ближневосточных стран, которые эксплуатировали ислам в качестве инструмента политического влияния. Когда у Эрдогана не осталось ничего, что бы он мог сделать или сказать, кроме «эй, оппозиция!», ему немного помогли события, произошедшие в Европе. Унизительная и неприемлемая карикатура во Франции, заявления президента Эммануэля Макрона, полицейский рейд на мечеть в Германии стали бальзамом на душу Эрдогана. Теперь он может говорить. Имеет значение экспрессия его реакции. Он начал бороться за своих избирателей, заявляя, что никто, кроме него, не сможет защитить ислам.

Несколько недель назад он сказал президенту Франции: «Вам необходимо психологическое лечение». На прошлой неделе заявил, что «необходим психологический контроль». Резко отозвался в адрес канцлера Германии Меркель: «Вы фашисты. Вы звено нацистской цепи». Эти обвинения очень тяжелы и оскорбительны для французов, немцев, да и или любых других европейцев. Его слова в адрес Вашингтона: «Ты не знаешь с кем имеешь дело. Какими бы ни были санкции, не опоздай, вводи». Они означают готовность к борьбе.

Но какова конечная цель Эрдогана? Победа на выборах? Власть? Все так, но далеко не все. Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын сказал: «Нам постоянно рассказывают сказки. Уже 150 лет мы выслушиваем чужие рассказы о модернизации. Пора писать собственную историю». Это разве не идея новой политики и грядущих изменений? Есть слова, исходящие от Управления по делам религии: «Любое зло можно ожидать от людей, не верящих в загробную жизнь». Эрдоган: «Умы наших сыновей наполнены популярной культурой и извращенными бреднями. Важно, чтобы в будущем главной нашей задачей стало правильное воспитание детей, начиная с семьи. Это потребует тотальной реформы образования за пределами обычного обновления учебной программы».

Выступление Эрдогана в провинции Самсаун лучше всего показывает, что ждет Турцию: «Мы переживаем период, когда в нашем регионе и в мире, во всех политических, экономических, социальных областях, почти построен новый глобальный порядок. Турция в соответствии с обязанностями, возложенными на нее ее цивилизацией и историей, находится на стороне права, справедливости, угнетенного, жертвы в этом критическом процессе. С одной стороны, мы защищаем свои права, а с другой — делимся возможностями со всеми нашими друзьями в трудные дни. У нас есть мощь последнего века. Нелегко заставить этих угнетателей, которые обязаны своей силе преследованиям, кровопролитию, эксплуатации обществ обманом и угнетением, признать, что игра изменилась. Они все еще пытаются сохранить свои старые привычки, несмотря на то, что видят, что порядок доверия и процветания, в котором они жили во время эпидемии, на самом деле был особняком тайны, который мог развалиться в первом серьезном кризисе. Независимо от того, насколько они сопротивляются, они не могут выстоять перед этим потоком перемен».

Так что же это, как не фундамент для нового строительства? Но что из этого получится? Эрдоган хочет оградить страну железной решеткой политического ислама. Какова цель его видения политического ислама, обсудим в следующей статье.