Гаага, Нидерланды, 9 ноября 2020, 18:33 — REGNUM Свою вину отказался признать в суде в Гааге (Нидерланды) бывший президент Косова Хашим Тачи, сообщили 9 ноября в пресс-службе суда.
Заслушав обвинительный акт, Тачи заявил: «Обвинительный акт не обоснован, и я отказываюсь признавать свою вину».
Напомним, Тачи обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период с марта 1998 г. по сентябрь 1999 г. на территории Косова и северной Албании.
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