Москва, , 18:13 — REGNUM Поддержка «Единой Россией» кандидатов на посты министров означает аванс, во фракции ожидают серьезной работы министров с депутатами и регионами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

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»Предварительно мы приняли решение о поддержке представленных кандидатур», — сказал Неверов, отметив, что окончательное решение будет принято на заседании Госдумы 10 ноября.

По его словам, «Единую Россию» интересует взаимодействие министерств с регионами, решение вопросов, обозначенных президентом, а также обозначенных в программе партии, вопросы развития энергетики, транспортного развития, строительства, ЖКХ, экологии, — все те темы, которые будут представлять кандидаты на заседании нижней палаты парламента.

«Мы получили те ответы, которые хотели получить… Наша поддержка означает серьезный аванс, и в дальнейшем мы хотели бы серьезно обсудить работу того или иного ведомства с нашими профильными комитетами, с нашими регионами и выстроить работу открыто», — подчеркнул Неверов.

В целом кандидаты произвели положительное впечатление, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Эти люди хорошо нам известны, они так или иначе работали либо в правительстве, либо в структурах, связанных с правительством, люди очень компетентные, хорошо разбирающиеся в тех вопросах, которые им поручено будет вести», — отметил Жуков.

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