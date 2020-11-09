Варшава, , 18:00 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда ратифицировал соглашение об усиленном военном сотрудничестве с США и увеличении американского военного присутствия в стране, сообщает 9 ноября агентcтво RT.

Речь идет о соглашении, которое было подписано в Варшаве в августе 2020 года.

В нем, помимо прочего, предусматривается увеличение численности американского военного контингента в Польше на одну тыс. военнослужащих, а также перебазирование на польскую территорию штаба 5-го корпуса Сухопутных войск США.

В рамках ратифицированного соглашения Польша обязуется построить инфраструктуру, способную обслуживать не менее 20 тыс. американских солдат, в том числе базу беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах военного блока НАТО перебросить военных США из Германии в Польшу, поближе к границам России.

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