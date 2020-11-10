Минск, , 07:45 — REGNUM Поддержка, которую Александр Лукашенко долго оказывал нынешней Украине, аукнулась управлением протестными антилукашенковскими выступлениями с территории Украины. Отобьет ли у Лукашенко тягу к многовекторности опыт дружбы с бандеровской Украиной, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Взаимопонимание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал для нынешней украинской власти много хорошего. И Крым российским не признал, и убийства украинских граждан майданными головорезами не осудил, и даже в числе первых в феврале 2014 года согласился с полной нелегитимностью Виктора Януковича. Но все эти добрые дела не вспомнились забывчивым Киевом, когда настала пора свергать белорусского «друга» в Минске.

Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар разразился обвинениями против России, виновной, по его мнению, во всех бедах Белоруссии. Тем не менее его поток антироссийской риторики не смог отменить того факта, что теперь украинские власти присоединились к свергателям Лукашенко и к США и ЕС, которые ввели санкции против представителей официального Минска. Не пора ли Минску усвоить, наконец, что многовекторность до добра не доводит?

Читайте статью Сергея Артёменко «Украинский урок должен отучить Белоруссию от «многовекторной» проституции».