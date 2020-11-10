Тбилиси, , 04:23 — REGNUM Перед тяжелым выбором пытаются поставить грузинские неправительственные организации Грузинскую православную церковь. О том, как ради демонстрации «непокорности Кремлю» Грузии предложено поступиться собственным историко-религиозным достоянием, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Древний православный монастырский комплекс Давид-Гареджи уже давно является предметом обсуждений при установлении уточненной грузинско-азербайджанской границы, ведь этот замечательный памятник православного зодчества и религиозная святыня попадает на спорную территорию. Но с началом новой фазы карабахского конфликта часть неправительственных организаций, действующих на территории Грузии, потребовали от своего правительства «прекратить антиазербайджанскую истерию». Мало того, в «пособничестве оккупанту», то есть России, обвинялась Грузинская православная церковь.

Ради «евроатлантического будущего» авторы обращения призывают решительно расплеваться как с церковью, так и с национальной идентичностью (!), «дискредитирующей западные ценности и усиливающей российский вектор». Неужели для того, чтобы решительно двинуться на Запад, грузины должны забыть о своем православии? Читайте статью Станислава Стремидловского «Прозападные НПО требуют от Грузинского патриархата поддержки Турции».