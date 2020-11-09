Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Как Демократическая, так и Республиканская партии стремятся к диалогу с Россией, сообщил 9 ноября в Центре стратегических и международных исследований заместитель американского госсекретаря Стивен Бигэн.

Бигэн «Я считаю, что существует определённое стремление в Соединённых Штатах, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий, — это стремление найти пути продвинуть вперёд, изучить сферы сотрудничества между Соединёнными Штатами и Россией».

По его словам, вопрос отношений Вашингтона с Москвой стал в последнее время «очень политизированным» для Соединённых Штатов.

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Излагая позицию своего руководства, американский дипломат добавил, что и действующий президент Штатов, и глава Госдепа считают необходимыми переговоры с Москвой, «даже если между нами существуют различные глубокие разногласия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США 4 ноября состоялись президентские выборы. Окончательные итоги так и не определены, хотя по количеству голосов выборщиков победил кандидат от Демпартии Джо Байден.

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