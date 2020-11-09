Москва, , 17:38 — REGNUM Отставки в правительстве России прогнозировались давно, они не связаны с кардинальным изменением политики, скорее, это следствие аппаратных игр. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мишустин обновляет правительство — все новости»

«Позиции Сергея Собянина (мэр Москвы) ослабли, а Михаила Мишустина и в какой-то степени Юрия Трутнева (вице-премьер — полномочный представитель президента в ДФО) усилились. Отставки не приведут к кардинальным изменениям политики. Скорее, это аппаратная борьба, которая в условиях сокращения «кормовой базы» обостряется. Магистральным направлением правительства по-прежнему остаются национальные проекты и антиковидная политика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на ряд министерских постов, а также на должность вице-премьера. Эксперты считают, что федеральная власть пытается укрепить свои рейтинги через повышение аппаратного веса премьера, которому дан зеленый свет для формирования собственной команды.

Читайте также: Мишустину дали зеленый свет для формирования его команды — эксперт