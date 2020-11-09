Ставрополь, 9 ноября 2020, 17:23 — REGNUM Федеральная власть пытается укрепить свои рейтинги через повышение аппаратного веса премьера Михаила Мишустина. Ему дан зеленый свет для формирования собственной команды. Об этом ИА REGNUM заявил ставропольский политолог Сергей Кулагин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября 2020 года произведён ряд отставок в правительстве России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на ряд министерских постов, а также на должность вице-премьера. В регионах считают, что вслед за переменами в правительстве произойдут изменения в губернаторском корпусе.
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