Степанакерт, , 17:17 — REGNUM Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) утратила контроль над ключевым городом Шуши, а войска Азербайджана вышли на подступы к Степанакерту, сообщил 9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

«К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой», — написал Погосян.

По его словам, надо предпринять все возможные усилия на всех направлениях, «если мы хотим, чтобы Шуши вновь был нашим, чтобы Арцах был сохранен».

Как сообщало ИА REGNUM, город Шуши расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта.

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