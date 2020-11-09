Калуга, , 17:15 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, в режиме видеоконференции прошло заседание Палаты городов — центров субъектов Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Калужане приняли участие в заседании Палаты городов Пресс-служба Городской думы Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель председателя Городской думы Калуги Александр Иванов обсудили с коллегами из других городов современное состояние и перспективы развития городских агломераций в России.

Президент Общероссийского конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев выступил с докладом «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и роли городских агломераций в реализации стратегических задач развития страны».

Калужане приняли участие в заседании Палаты городов Пресс-служба Городской думы Калуги

Участники заседания поделились опытом формирования и развития городских агломераций в составе городских округов, вовлечения граждан в разработку предложений по развитию агломераций, а также опытом развития механизмов обратной связи. Были затронуты вопросы формирования комфортной городской среды, развития дорожной сети и общественного транспорта, соответствующих изменений в законодательстве, бюджетной и финансово-экономической политике.