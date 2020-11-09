Сараево, , 17:05 — REGNUM На пресс-конференции 9 ноября заместитель председателя палаты представителей парламента Боснии и Герцеговины Денис Звиздич направил поздравление Джозефу Байдену по случаю его победы на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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"Я уверен, что США под Вашим руководством будут играть еще более активную роль в Боснии и Герцеговине, и что ваша неоднократно подтвержденная дружба с нашим государством станет прочной основой, на которой будет завершено строительство евроатлантической Боснии и Герцеговины. Ваша победа представляет собой надежду и укрепляет нашу глубокую веру в то, что Соединенные Штаты Америки помогут Боснии и Герцеговине завершить исторический процесс присоединения Боснии и Герцеговины к НАТО. Это станет залогом безопасности и процветания Боснии и Герцеговины и всего региона», — отметил Звиздич.

Напомним, что кандидат от Демократической партии Байден 7 ноября заявил о своей победе на президентских выборах в стране, а ранее об этом объявили крупнейшие американские СМИ.

5 декабря 2018 года страны НАТО одобрили запуск Плана действий по членству Боснии и Герцеговины в НАТО и призвали эту страну представить Ежегодную национальную программу. 17 декабря 2018 года представитель госдепа США Джон Салливан заявил, что Соединённые Штаты поддерживают предложение Боснии и Герцеговины вступить в НАТО.

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