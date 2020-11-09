9 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вечером 7 ноября 2020 года поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, назвав изменение климата одним из приоритетных направлений будущего сотрудничества ЕС и США

Фредерик Симон, , 19:52 — REGNUM Европейская комиссия и члены высшего законодательного органа ЕС заявили, что они готовы к активизации диалога с США по вопросам изменения климата, включив в него тему ограничения выбросов углекислого газа автомобилями и «зелёное финансирование». По их мнению, по этим направлениям снова возможно «реальное трансатлантическое сотрудничество» после четырехлетнего «молчания Трампа».

Европейский парламент Diliff

Об этом 9 ноября 2020 года пишет Фредерик Симон в своей статье «Европа готова возобновить трансатлантический диалог по климату после Трампа» для информационного портала EURACTIV.

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В субботу вечером президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, в котором поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, назвав изменение климата одним из приоритетных направлений будущего сотрудничества.

« Европейская комиссия готова активизировать сотрудничество с новой администрацией президента США и новым Конгрессом по общим и срочным вызовам человечеству, таким как борьба с пандемией COVID-19 и совместное решение проблемы изменения климата », — сказал фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен European Parliament

Манфред Вебер, лидер крупнейшей политической группы Европарламента, правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), призвал к возобновлению трансатлантических переговоров, включив Китай в число «глобальных проблем, с которыми мы не можем справиться в одиночку».

Подобные послания были высказаны и другими политическими группами Европейского парламента, включая лидеров социалистических и центристских фракций.

Среди них Паскаль Канфен, председатель комитета по окружающей среде Европарламента, который сказал, что победа Байдена «является отличной новостью для всех защитников климата», полученной через пять лет после подписания Парижского соглашения по климату, которое вступает в силу 1 января 2021 года, за три недели до официальной инаугурации Байдена.

« Одним из первых решений Байдена станет возвращение США к Парижскому соглашению », — сказал Канфен во время онлайн-брифинга на прошлой неделе, указывая на неудачную попытку Дональда Трампа «убить» климатическое соглашение.

Канфен высказал мнение, что новый президент США придаст импульс международной повестке в области климата «после молчания Трампа» и после того, как Китай и Япония объявят, что будут стремиться к углеродной нейтральности к 2060 и 2050 годам, соответственно.

Паскаль Канфен и Грета Тунберг European Parliament

Именно содержание предвыборной программы Байдена дает Паскалю Канфену повод надеяться на новый старт в трансатлантической климатической повестке. По его словам, программа Байдена имеет «очень сильные совпадения» с Европейским зелёным курсом, флагманская цель которого — сделать Европу первым климатически нейтральным континентом в мире к 2050 году.

« Байден поставил цель достичь климатической нейтральности к 2050 году, обозначив также и промежуточные цели. Так что мы будем преследовать очень похожие цели. Можно начать налаживание трансатлантического сотрудничества в области климатической политики для ускорения перехода к экономике с нулевым выбросом углерода », — сказал он, добавив, однако, что Европа и США останутся глобальными конкурентами, независимо от того, кто сидит в Белом доме.

« Мы полностью солидарны с программой Байдена, которая является продолжением того, что начал делать Обама, которая касается, например, автомобилей , — сказал Канфен. — Предлагаемые пороговые значения выбросов СО2 настолько низкие, что на рынок по-прежнему будут допускаться только электрические и гибридные автомобили ». Еще одна область, в которой Канфен видит потенциал для трансатлантического сближения, — это устойчивые финансы, где Европа и США имеют возможность установить общие глобальные стандарты, заключив «финансовую зелёную сделку» по обе стороны Атлантики.

Байден сообщил о $5 трлн государственных и частных вложений для поддержки перехода к зелёной экономике в США в течение следующего десятилетия — сумме, которая близка к анонсированным в ЕС затратах в €4 трлн для финансирования своего собственного зелёного перехода.

« Таким образом, у нас есть очень сопоставимый набор проблем, целей и инструментов, который открывает перспективу реального трансатлантического сотрудничества по зелёному курсу », — сказал Канфен, добавив, что он обратится к своим коллегам — членам Конгресса США для обсуждения координации ключевых законодательных инициатив.

Джо Байден Gage Skidmore

Но, несмотря на эти точки сближения, между Европой и США также существуют фундаментальные противоречия, когда дело доходит до политики в области климата и энергетики, игнорировать которые будет трудно.

« Важным элементом, который следует учитывать, является зависимость экономики США от ископаемого топлива. Соединенные Штаты являются ведущим производителем нефти и газа в мире, что делает переход США на зёленую энергетику ещё более сложным, чем десять лет назад , — отметил Канфен. — Это один из основных вопросов, которые придётся решать Байдену после его избрания. Главный из них — сланцевый газ, который является основным источником доходов для некоторых штатов США, таких как Техас и Пенсильвания. Байден это хорошо понимает, и в ходе своей кампании он несколько раз повторял, что Демократическая партия не выступает против сланцевого газа. Поэтому я думаю, что от Байдена не следует ожидать революции в этом вопросе ».

Канфен также заявил, что в то время как многие штаты ставят добычу сланцевого газа главным фактором, влияющим на их экономику, другие штаты решили запретить эту технологию, отметив, что список штатов, выступающих за добычу сланцевого газа, очень похож на список, голосовавших за Трампа.

«Проще говоря, можно сказать, что технология добычи сланцевого газа преобладает в малонаселенных и «республиканских» штатах, расположенных в центре США, и что она, как правило, запрещена в прибрежных штатах, которые также густонаселены. Таким образом, электоральная зависимость Байдена от экономики сланцевого газа намного слабее, чем у Трампа».