Киев, , 16:26 — REGNUM Украинская делегация в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе подготовила вопросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову в связи с его последними высказываниями.

Соответствующий документ обнародован в украинских СМИ сегодня, 9 ноября.

В Киеве отмечают, что ранее Песков прокомментировал новый план действий Украины по Донбассу и, в частности, заявил, что Украина не заботится о гражданах, ведь если она считает их своими, то должна бы обеспечивать социальные потребности людей, их инфраструктурные потребности, а на самом деле это делает Россия, поскольку «жители на юго-восточных территориях — этнические русские».

В связи с этим украинская делегация интересуется у Пескова о предоставлении российских паспортов «гражданам Украины, которые проживают в Донбассе», а также спрашивает, на каких основаниях «РФ обеспечивает в Донбассе медицинскую и социальную инфраструктуру». Также Киев интересуется, способствует ли доверию и безопасности массовая паспортизация граждан государства-одной стороны конфликта другой.

В заявлении говорится, что Украина «четко и последовательно» выполняет свою часть договоренностей по урегулированию и якобы системные действия Украины в этом отношении заверены послами государств-участников «Большой семерки», представителями ООН и ОБСЕ, и других международных организаций.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Украина представила новый план действий по Донбассу, одним из ключевых пунктов которого является отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, «которые являются прямым вмешательством в жизнь Донбасса». По новому плану Киева, уже 31 марта 2021 года в Донбассе при «закрытой» границе должны пройти выборы под патронатом Украины.