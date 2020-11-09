Донецк, , 16:12 — REGNUM Пропуск граждан через границу ДНР с Украиной будет продолжен только через КПВВ «Еленовка» в режиме гуманитарного коридора, сообщает 9 ноября «Донецкое агентство новостей».

Работа остальных контрольных пунктов взъезда и выезда на линии разграничения с Украиной пока продолжена не будет. Таким образом, в Донецке опровергли сообщение Киева о том, что с завтрашнего дня, 10 ноября, будут работать КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое».

"Обращаем внимание граждан, желающих пересечь линию разграничения с Украиной, что для въезда-выезда в республику определён КПВВ «Еленовка», который работает только в дни, определённые Межведомственным оперативным штабом», — сказано в сообщении.

Дни, в которые будет продолжать работать «Еленовка», — это понедельник и пятница. Как отметили в Межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, со стороны Киева продолжаются провокации.

Донецк подчёркивает, что Киев своими действиями и заявлениями показывает пренебрежение жизнями и здоровьем своих граждан. В частности, Киев принял новое распределение регионов Украины по зонам карантина, и в опасную зону включены Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район — города Донецкой области.

Такие меры Киев принял из-за неконтролируемого распространения на Украине COVID-19.

«Несмотря на это, Киев открывает все КПВВ на границе с республиками, — отметили в штабе. — Подобная несогласованность действий украинских властей уже приводила к трагическим последствиям, когда в июне 2020 года несколько сотен людей сутками находились в серой зоне под палящим солнцем».

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