Киев, , 16:12 — REGNUM Политическая партия президента Зеленского «Слуга народа» собралась обжаловать в суде результаты выборов в городской совет Львова.

Об этом сегодня, 9 ноября, сообщил мэр столицы Галичины Андрей Садовый, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Садового, слушания пройдут во Львовском окружном административном суде.

«Я понимаю, что не всем понравились результаты. Понимаю, что «слугам» очень трудно воспринять то, что их не будет в Львовском городском совете. Но поймите наконец — это Львов! Здесь через суды доверие не завоюешь», — отметил городской глава.

Садовый отмечает, что подать в суд имеет право каждый, предварительно протоколы с «мокрыми» печатями подтверждают, что «Слуга народа» «и близко» не проходит во Львовский горсовет, набрав лишь 3,4% (проходной барьер составляет 5%).

ИА REGNUM напоминает, что по итогам местных выборов во Львовский горсовет прошли 5 партий, а наибольшую фракцию получила «Европейская солидарность» Порошенко — 26 депутатских мандатов. Напомним, что во время президентских выборов 2019 года Львов стал единственным областным центром на Украине, где победил Порошенко.