Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Западные некоммерческие организации (НКО), каким бы мирным и не относящимся к политике не казались причины их создания, по факту оказываются отмычкой, взламывающей государства. Почему так происходит, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

НКО, если суммировать накопившиеся за время их существования факты, выполняют на территории бывшего СССР двоякую роль. Во-первых, именно структуры НКО являются тем «пробным камнем», на котором проверяется пригодность политика-аборигена к включению во властную коррупционную схему, в рамках которой он будет воровать в своей стране, а прятать наворованное в западных банках.

Во-вторых, НКО управляют созданием народного актива, который в какой-то момент возмутится действиями своего вороватого властителя и решительно свергнет его в ходе очередной цветной революции. Но, поскольку процессом рулит структура НКО, результат для восставшего народа будет весьма далек от ожидаемого и новые властители окажутся не менее вороватыми, чем их предшественники. Можно ли доказать эти утверждения на примерах из жизни? Читайте статью Александра Халдея «НКО как апофеоз политической коррупции».