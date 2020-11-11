Варшава, , 02:23 — REGNUM Согласно высказыванию польского посла в Турции Якуба Кумоха, Польша желала бы помочь Турции в ее претензиях как на региональное доминирование, так и вступление в Евросоюз. Почему Польша так активно выступает в поддержку географически далеких, казалось бы, интересов, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Яркое выступление Кумоха появилось не на пустом месте, а является продолжением налаживания польско-турецких мостов, которое продолжается уже некоторое время. Возможно, что Варшава критически оценила собственные успехи по построению альянсов в Европе? Действительно, достаточно вспомнить «Вышеградскую четверку» или «Троеморье», чтобы понять, что у инициатив Польше в Европе нет такого мощного взлета, какой виделся в замысле.

Все европейские участники ограничиваются поиском экономических выгод, но Польше нужно что-то другое. Может быть в пробудившейся турецкой тяге к доминированию Польша почувствовала порыв родственной души? Читайте статью Станислава Стремидловского «Почему Варшава полюбила берег турецкий».