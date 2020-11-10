Киев, , 05:05 — REGNUM Англия пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому восемь ракетных катеров, а Турция пообещала ему построить мечеть в Киеве. Чем вызвана такая любовь к Украине и чем она обернется украинцам, разбирался обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Первое обстоятельство, которое сближает Терцию и Великобританию, состоит в том, что обе эти страны не члены Евросоюза и обе имеют на него свой зуб. Турция — за то, что ее так и не пустили в Европу, а Англии там, похоже, не сладко жилось, иначе зачем весь этот Brexit? Тем не менее, уходя, стоит оставить канал связи, который может оказаться большим подспорьем.

Как, скажем, для Турции, которая может столкнуться с отказом австрийского поставщика продавать ей двигатели для ее так эффектно выступивших в карабахском конфликте безпилотников. А вот через Украину Анкаре уже можно как-нибудь договориться. И это не исчерпывает пользы, которую Турция может извлечь из Украины «на побегушках». Чего же может достичь с киевской помощью Лондон?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украину вводят «болваном» в англо-турецкий преферанс».