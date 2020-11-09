Тбилиси, , 16:02 — REGNUM Акцию гражданского неповиновения объявило в Тбилиси движение «Позор». Объявление об этом было опубликовано 9 ноября на странице организации в соцсети Facebook.

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"В ответ на протесты правительство запретило передвижение с 22:00 до 05:00. Поэтому сегодня мы совместно заявим перед парламентом о неповиновении правительственным ограничениям!» — говорится в объявлении.

В нем сообщается, что протестный митинг начинается возле здания парламента Грузии 9 ноября в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Тех, кто намерен принять участие в акции неповиновения, призывают приходить не позже 21:00 (20:00).

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что право на мирный протест есть у всех, но с 9 ноября в рамках профилактики распространения коронавируса начинает действовать ограничение на передвижение по улицам столицы и ряда других городов в ночное время. Градоначальник подчеркнул, что к нарушителям будут применять соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Прошлой ночью протестующие пытались штурмовать здание Центризбиркома, за что правоохранители их разогнали с помощью водомета. Кроме того, накануне протестующие разбили палатки в Батуми возле дома правительства Аджарии.

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