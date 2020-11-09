Подгорица, , 15:46 — REGNUM Тот факт, что в составе нового правительства Черногории, предложенного будущим премьер-министром Здравко Кривокапичем, нет представителей национальных меньшинств, свидетельствует, что в стране произойдет дальнейшая поляризация общества. Нацменьшинства будут отдаляться от правительства, сказал изданию Pobjeda Генцы Ниманбегу, один из лидеров албанской коалиции «Генци Ниманбегу — Ник Джельошай».

Албанская коалиция ранее, как и другие партии и коалиции меньшинств, получила приглашение от Кривокапича стать частью будущего правительства, но в предложенном составе не нашлось для них места.