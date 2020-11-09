Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Время проведения протестных митингов в Грузии с 9 ноября будет ограничено, так как введен запрет на нахождение в общественных местах в ночное время. Об этом, как передает агентство Report, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

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В Грузии с вечера 9 ноября начинает действовать «комендантский час», но в оппозиции заявили, что намерены проводить акции протеста, вопреки этому запрету.

«Любой человек имеет право провести митинг. Однако после 22:00 закон действует для всех, для нас, а также для любого гражданина Грузии», — сказал Каладзе.

Градоначальник подчеркнул, что к нарушителям нового ограничения будут применять соответствующее наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Прошлой ночью протестующие пытались штурмовать здание Центризбиркома, за что правоохранители их разогнали с помощью водомета. Кроме того, накануне протестующие разбили палатки в Батуми возле дома правительства Аджарии.

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