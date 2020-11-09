Москва, , 15:38 — REGNUM Россия и Эквадор будут сотрудничать в вопросах экстрадиции подозреваемых или осуждённых по уголовным преступлениям. Соответствующий договор ратифицировал президент РФ Владимир Путин.

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«Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Эквадор о выдаче, подписанный в городе Москва 7 августа 2019 года», — говорится в документе , опубликованном 9 ноября на официальном портале правовой информации.

В соответствии с положениями договора стороны обязуются выдавать по запросу друг друга лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу.

В договоре подробно рассматривается вопрос о требованиях, предъявляемых к составлению запроса о выдаче, порядке его направления, процессуальных гарантиях выдаваемого лица.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года договор между Российской Федерацией и Республикой Эквадор о выдаче был ратифицирован Госдумой РФ.