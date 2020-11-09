Дамаск, , 15:46 — REGNUM Запланированная в Дамаске международная конференция по беженцам и внутренне перемещённым лицам даст, как ожидают сирийцы, практические результаты. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад 9 ноября в ходе беседы по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сирийцы не только готовы, но и с большим воодушевлением стремятся реализовывать практические договоренности», — подчеркнул Асад.

Он добавил, что некоторые страны пытаются политизировать национальную проблему Сирии — проблему беженцев. Действующая против страны экономическая блокада мешает возвращению беженцев домой. Некторые регионы не освобождены от террористов.

Официальный Дамаск надеется, что появится возможность некоторого облегчения эмбарго или его прорыва совместными усилиями, отметил Асад и поблагодарил Россию за помощь в организации мероприятия несмотря на международное давление.

Как сообщало ИА REGNUM, конференция по беженцам пройдёт в Дамаске 11 и 12 ноября. Президент России Путин заявил, что Москва всецело поддержит мероприятие.