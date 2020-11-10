Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, Госдума обсудит вопрос об утверждении пяти министров и одного заместителя главы правительства РФ, сообщает ИА REGNUM.

Парламентарии обсудят назначение на пост главы Минэнерго Николая Шульгинова, на пост главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева, главы Минприроды — Александра Козлова, главы Минвостокразвития — Алексея Чекунова, вице-премьера — Александра Новака.

Накануне профильные комитеты рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры. Вместе с тем в Госдуме консультации претендентов на посты продолжатся.

Планируется, что кандидаты ознакомят депутатов со своим видением работы, развития отраслей, после чего руководители четырех фракций выступят с позицией по голосованию. Начавшиеся накануне консультации продолжатся утром.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в соответствии с новыми положениями Конституции избиратели через своих депутатов будут принимать участие в формировании правительства, в утверждении на должность вице-премьера и еще пяти министров Российской Федерации.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение почти на четверть обновить состав правительства. Процедура проводится в соответствии с новым законом о правительстве РФ.

В случае положительного решения нижней палаты парламента кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.