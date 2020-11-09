Москва, , 15:30 — REGNUM Возвращение сирийских беженцев будет способствовать восстановлению экономики Сирии. Об этом 9 ноября заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский лидер отметил, что за пределами Сирии остаются более 6,5 млн человек — большинство из них трудоспособного возраста. Кроме того, беженцы оказывают существенное экономическое давление на принимающие страны, сказал Путин.

Ранее Владимир Путин отметил важность восстановления Сирии после военных действий. По его словам, первоочередное значение имеет возвращение беженцев.

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