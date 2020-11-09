Сеул, , 15:34 — REGNUM 10-й форум высокопоставленных лиц Южной Кореи и стран Карибского бассейна состоится 11 ноября в режимах онлайн и офлайн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, во встрече примут участие представителей министерств иностранных дел стран Карибского бассейна, включая Тринидад и Тобаго и Барбадос.

Известно, что участники форума обсудят пути укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения и продовольственной безопасности в посткоронавирусную эпоху.

В рамках форума с приветственной речью выступит первым замминистра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон.

Форум высокопоставленных лиц Южной Кореи и стран Карибского бассейна проводится ежегодно с 2011 года с целью развития сотрудничества между странами.