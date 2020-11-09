Москва, , 15:27 — REGNUM Шестнадцать стран изъявили желание вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сегодня, 9 ноября, в ходе брифинга сообщил специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

«Тема расширения организации постоянно находится в повестке дня, поскольку организация не может саморазвиваться в ограниченном формате», — подчеркнул Хакимов, слова которого приводит РИА Новости.

Читайте также: Саммит ШОС показал новый подход к безопасности на континенте

Он добавил, что «для эволюции требуется прилив «свежей крови», идей», напомнив, что интерес к сотрудничеству проявляют очень многие государства.

«К вопросу о расширении мы относимся крайне серьёзно. Общий настрой на это имеется, в этом сомнений нет», — сказал представитель России в ШОС.

Напомним, на данный момент в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), основанной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, помимо этих стран в качестве постоянных членов входят Индия и Пакистан, а также четыре страны-наблюдателя (Монголия, Иран, Афганистан, Белоруссия), два кандидата в страны-наблюдатели (Бангладеш и Сирия), а также шесть государств в статусе «партнер по диалогу» (Непал, Шри-Ланка, Камбоджа, Турция, Армения и Азербайджан).

Главными задачами международной организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.