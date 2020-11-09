Ереван, , 15:23 — REGNUM Свои поздравления кандидату в президенты США от американской Демократической партии Джозефу Байдену направил президент Армении Армен Саркисян. Текст поздравления 9 ноября размещен на странице администрации армянского лидера в соцсети Facebook.

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«Сердечно поздравляю вас с историческим избранием 46-м президентом Соединенных Штатов», — говорится в послании Саркисяна.

Также в нем отмечается, что самая, по мнению президента Армении, «искренняя цель» Байдена об обеспечении единства и стабильности в США «будет прекрасным примером для всего мира».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления кандидату в президенты США от американской Демократической партии Джозефу Байдену с победой на выборах высказала канцлер Германии Ангела Меркель.