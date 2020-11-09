Москва, , 15:13 — REGNUM Постконфликтное восстановление Сирии имеет принципиально важное значение на сегодняшний день. Об этом 9 ноября заявил президент России Владимир Путин 9 ноября во время видеоконференции с главой Сирии Башаром Асадом.

Российский лидер подчеркнул, что первоочередное значение имеет возвращение в Сирию беженцев и внутренняя миграция. Путин добавил, что это является ключевым условием резолюции 2254 Совбеза ООН.

Ранее Владимир Путин заявил, что астанинский формат урегулирования военно-политического кризиса в Сирии продемонстрировал свою эффективность.

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