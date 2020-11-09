Москва, , 15:15 — REGNUM Российская делегация будет одной из самых многочисленных на международной конференции по беженцам, которая начнётся в Дамаске 11 ноября. Москва всецело поддерживает мероприятие, заявил президент РФ Владимир Путин 9 ноября в ходе общения с президентом Сирии Башаром Асадом по видеосвязи.

Российская сторона, добавил Путин, активно помогает в подготовке конференции. В ней примут участие делегации многих стран, ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Россию будут представлять специалисты более 30 министерств и ведомств. Они хотят обсудить самые актуальные вопросы сотрудничества Москвы и Дамаска с сирийскими коллегами. Также запланирована передача Сирии более 65 тонн гуманитарного груза, добавил российский лидер.

Напомним, Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам состоится в столице Сирии 11 и 12 ноября.

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