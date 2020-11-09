Тбилиси, , 15:13 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии будут продолжать протесты, чтобы добиться назначения новых выборов, смены руководства Центральной избирательной комиссии и освобождения «политических заключенных». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 9 ноября сообщил журналистам один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.

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«Наши неизменные требования, это — провести перевыборы, отставка председателя ЦИК, укомплектование новой администрации, — сказал Капанадзе. — Третье, это — освобождение людей, задержанных по политическому признаку».

Лидер «Европейской Грузии» отметил, что к требованию освободить «политических заключенных» теперь добавлены 19 человек, которые были задержаны во время акции протеста прошлой ночью.

Напомним, в оппозиции «политическим заключенным» называют совладельца телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа, который в июле 2020 года был признан виновным в незаконном ношении оружия и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Прошлой ночью протестующие пытались штурмовать здание Центризбиркома, за что правоохранители их разогнали с помощью водомета.

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