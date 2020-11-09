Москва, , 15:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам Совета безопасности страны иметь зарубежные счета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Автором инициативы выступил президент России, проект был внесён в рамках реализации поправок в Конституцию. Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Федерации одобрил закон в сфере безопасности в рамках приведения норм в соответствие с новыми положениями Конституции.

Предусматривается, что членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

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