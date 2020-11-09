Минск, , 15:10 — REGNUM Несанкционированная массовая протестная акция, в которой участвуют люди пенсионного возраста, проходит в столице Белоруссии. Об этом 9 ноября сообщает белорусский оппозиционный портал Tut.by.

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Уточняется, что протестное мероприятие стартовало около 14:00 (совпадает с мск) от Красного костела на площади Независимости и колонна, в которой преобладают люди пенсионного возраста, движется по пешеходной части проспекта Независимости на площадь Якуба Коласа.

Также, как видно на выложенных порталом видеокадрах с несанкционированной акции, в ней принимает участие несколько сотен человек, скандирующих антиправительственные лозунги, такого же рода плакаты и красно-белые белорусские националистические флаги.

В то же время, сотрудники органов правопорядка призывают собравшихся разойтись с несанкционированной акции, однако никого не задерживают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак останется под стажей до 9 января.