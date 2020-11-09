Киев, 9 ноября 2020, 15:14 — REGNUM Жителям Украины следует «влюбить» в украинский язык своих знакомых. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский 9 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
По его мнению, агрессия в отношении тех, кто не употребляет украинский язык, не способствует его изучению.
Зеленский отметил, что сам рос в русскоязычной семье, но освоение украинского языка в зрелом возрасте вызвало у него «невероятные эмоции».
Напомним, ранее украинский Центр контент-анализа «Пространство свободы» пришёл к выводу, что в украинском сегменте социальных сетей 84% сообщений написаны на русском языке, что совпадает с исследованиями американских социологов 12-летней давности.
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